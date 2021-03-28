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28.03.2021 17:45
Рубрика: В мире

Жертвами обрушения дома в Каире стали 25 человек

Текст: Юрий Чернов
Фото: EPA-EFE/Mohamed Hossam Фото: EPA-EFE/Mohamed Hossam
Фото: EPA-EFE/Mohamed Hossam

Число погибших в результате обрушения здания в районе Каира Геср-эль-Суэц увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает египетский портал Ahram со ссылкой на спасательные службы. Напомним, здание обрушилось рано утром в субботу, сообщалось о 18 погибших и 24 раненых.
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Медицинские службы города сегодня сообщили, что 18 раненых были выписаны из больниц, остальные все еще проходят лечение. По факту обрушения здания сформирован технический комитет, который проведет проверку близлежащих строений, чтобы определить, пострадали ли они от обрушения. По сообщениям некоторых СМИ, обрушившееся десятиэтажное здание было построено незаконно, поскольку изначально строительство предполагало всего четыре этажа.

Очевидцы происшествия, а также проживающие рядом с местом трагедии граждане рассказали журналистам, что несколько дней назад на стене здания образовалась трещина. Также сообщается о том, что на нижних этажах в последние недели проводился ремонт, сопровождавшийся, якобы, сносом несущих конструкций.

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