Жители Китая объявили бойкот продукции западных брендов H&M, Nike, Adidas и Burberry. Причиной стали публичные заявления транснациональных компаний, в которых они обещали отказаться от использования в производстве хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), если подтвердятся сообщения правозащитников об использовании принудительного труда на хлопковых плантациях. Напомним, 22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении ряда китайских чиновников и организаций, обвинив их в нарушении прав человека в СУАР. В тот же день Китай принял ответные санкционные меры в отношении Брюсселя, назвав обвинения в притеснении уйгуров "ложью и дезинформацией". Ранее посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что политизация транснациональными корпорациями своей коммерческой деятельности является "опасным прецедентом", и предупредил, что бизнес "должен очень тщательно подумать о том, к каким последствиям это приведет".

Первый удар пришелся на шведского ретейлера H&M. В китайской соцсети Weibo начали появляться критические комментарии в адрес компании и призывы не покупать ее продукцию. К бойкоту H&M присоединились владельцы китайских торговых центров, которые начали закрывать магазины компании из-за проявленного неуважения в отношении Пекина. Исключением не стали и крупные китайские онлайн-магазины Tmall, Jingdong и Pinduoduo, удалившие одежду H&M из своих каталогов. Между тем Китай входит в пятерку крупнейших рынков H&M - в 2020 году на КНР приходилось 5,2 процента от общего объема продаж ретейлера.

Недовольство граждан вскоре распространилось и на другие крупные бренды, которые когда-либо критически высказывались о происходящем в Синьцзяне. Среди них оказались Nike, Adidas, Burberry и другие крупные производители одежды. Широкую общественную поддержку получило сообщение CCTV News на Weibo: "Никто не будет платить за ложь!" Бойкот западных компаний уже опустил их акции на 5 процентов, однако последствия от потери доверия к бренду могут оказаться катастрофическими. В тренды Weibo и Douyin (местный аналог приложения TikTok) вышел хэштег "Я поддерживаю хлопок Синьцзяня". Некоторые китайские пользователи начали публиковать видео, где они режут одежду H&M или сжигают обувь Nike. Впрочем, большинство осудило такой радикальный подход, призвав сограждан к "рациональному патриотизму".

Некоторые китайские пользователи начали публиковать видео, где они режут одежду H&M или сжигают обувь Nike

Все компании, на которые обрушился гнев китайской общественности, являются членами некоммерческой организации Better Cotton Initiative (BCI), которая декларирует более ответственное отношение к обработке хлопка в рамках стратегии по устойчивому развитию. По данным Global Times, в 2015 году BCI начала оказывать давление на некоторые транснациональные компании с целью сократить или прекратить использование синьцзянского хлопка по геополитическим соображениям. 8 из 10 членов совета BCI - представители США. Поскольку членские взносы являются единственным источником существования BCI, американские корпорации обладают большим влиянием в совете. По данным издания, деятельность BCI поддерживает и Агентство США по международному развитию, чем можно объяснить предвзятое отношение головного офиса BCI к ситуации в Синьцзяне. Китайское отделение BCI в Шанхае заявило, что в ходе проверок в Синьцзяне не обнаружено "ни одного случая принудительного труда" с 2012 года. Тем не менее это заявление на сегодняшний день противоречит позиции штаб-квартиры организации.

Напомним, что США, ЕС и Британия считают, что Китай якобы преследует мусульман-уйгуров - коренное население северо-запада страны, которое живет в СУАР. Китайские власти расценивают такие оценки как вмешательство во внутренние дела страны. Как отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Запад заботится не об уйгурском народе, а о том, чтобы подорвать безопасность и стабильность Китая, помешать его дальнейшему развитию. Хуа Чуньин провела параллель с конфликтом 2003 года в Ираке, когда США вторглись на территорию страны на том основании, что у Ирака есть "оружие массового уничтожения", наличие которого впоследствии не подтвердилось.

"Я хочу предупредить США, что сегодняшний Китай - это не Ирак, не Сирия, не поздняя династия Цин (1644-1911 гг.)", - сказала Хуа Чуньин, отметив, что китайский народ обладает способностью решительно защищать свои суверенитет и безопасность, а также отстаивать национальные интересы.