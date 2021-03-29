29 марта 2021 года Анатолию Михайловичу Чайковскому - 90

Кто-то обязательно воскликнет: не может быть. А я - верю. Потому что познакомился уже со вполне тогда взрослым Анатолием Чайковским в 1975-м. Я - начинающий и еще толком не начавший спортивный репортер, а Анатолий Михайлович уже несколько лет как главный редактор популярнейшего тогда (да и достаточно популярного его усилиями теперь) журнала "Физкультура и спорт". С Анатолием Михайловичем сразу было легко. Ни намека на высокомерие, искреннее желание познакомиться, предложение написать - невиданная честь - в его журнал.

Я бы навал его дружелюбным и практичным интеллигентом-интеллектуалом. В нем гармонично сочеталось все, что только и могло сочетаться. Писал - отлично. Относиться к молодым так, как относился он, надо бы всем нам, да многим никогда не удастся. Он был эрудитом во всем, а не только в спорте. И мне это страшно нравилось, потому что очень уж многие из нас зацикливались лишь на порой надоедавших голах и фолах, а он знал все. Носил не безвкусные ковбойки, а хорошо на нем сидящие светлые костюмы с умело подобранными рубашками.

Все знали, что Толя женат на Елене Анатольевне Чайковской - и в те годы уже великом тренере. Но и тут он не допускал никакого фетишизма, пижонства, зазнайства. Забегая чуть вперед, я без всяких преувеличений скажу: с десяток крупных соревнований по фигурному катанию, смотреть которые мне выпала честь вместе с четой Чайковских, остались в душе и в сердце счастливейшими в моей карьере спортивного журналиста. Как можно так разбираться во всех хитросплетениях фигурной жизни - видимой миру с трибун и сугубо потаенной, закулисной. Конечно, фигурное катание - конек Анатолия Михайловича. Он знает здесь все и всех.

Взрослея, Чайковский не стал брюзгой, к чему упорно и несмотря на все перемены располагает действительность. Не бросил писать. Он по-прежнему, с 1972 года - один из руководителей, вдохновителей и прародителей идей родного "ФиС". А супружеский дуэт Чайковских, как и раньше, один из прекраснейших не только в мире, но даже и в России.

Не буду желать Анатолию Чайковскому ничего. Уверен, у него все есть для счастья. Хотя нет, все-таки пожелаю, однако не ему, а нам: друзья, берите пример с человека, доказавшего, что и в 90 можно - и нужно - оставаться молодым и сохранять молодость - не только души.