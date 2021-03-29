Первая полуфинальная пара Кубка Гагарина определилась в Восточной конференции. Соперником казанского "Ак Барса" станет омский "Авангард", обыгравший в четвертьфинальной серии магнитогорский "Металлург" с общим счетом 4:2 . В решающем шестом матче противостояния омичи не оставили "Магнитке" вообще никаких шансов - 5:1.

Чтобы справиться с "Магниткой", "Авангарду" хватило шести матчей в серии 1/4 финала. Фото: РИА Новости

Напомним, по итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" и "Авангард" заняли две первых строчки в турнирной таблице Востока. Во встречах "регулярки" у команд паритет. Две победы у омичей (оба раза 3:0) и две - у "барсов" (2:1Б, 3:1).

Но, как известно, плей-офф - совсем другая история. И тут подавляющее преимущество у Казани. В розыгрышах Кубка Гагарина пути "Ак Барса" и "ястребов" пересекались пять раз. В четырех случаях дальше шла казанская команда (сезоны-2008/09, 2014/15, 2016/17) и лишь одну серию (2018/19) взял "Авангард.

В пользу "Ак Барса" говорит и его безапелляционная поступь в нынешнем плей-офф. В противостояниях с нижегородским "Торпедо" и уфимским "Салаватом Юлаевым" подопечные Дмитрия Квартальнова не отдали ни одного матча, одержав восемь побед подряд. Тогда как "Авангарду" пришлось попотеть и с екатеринбургским "Автомобилистом", и с той же "Магниткой". Тем не менее в самом "Авангарде" уверяют, что могут пройти казанцев. "Я верю в свою команду, верю в то, что мы можем победить, - сказал после серии с "Магниткой" главный тренер омичей Боб Хартли. - И нам, и сопернику нужны четыре победы. Если бы я не верил в свою команду, то я бы не тренировал".

Того же мнения придерживается и лидер омских атак Сергей Толчинский, с 12 очками возглавляющий топ лучших бомбардиров плей-офф: "Мы уверены в своих силах и готовы выкладываться в каждом матче".

Серия "Ак Барс" - "Авангард" стартует 3 апреля в Казани. А накануне в Москве прошел седьмой матч противостояния ЦСКА и ярославского "Локомотива". Соперником питерского СКА в финале Запада стал ЦСКА, победивший со счетом 2:0 и выигравший серию.