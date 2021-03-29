Алексей Агранович признался, что он ревнивый человек

Завтра на телеканале "Россия - Культура" - премьера программы "Белая студия" с участием актера, режиссера, художественного руководителя "Гоголь-центра" Алексея Аграновича (Эфир 30 марта в 21:30). По доброй традиции, мы снова анонсируем выпуск программы, представляя вниманию читателей несколько интересных моментов беседы.

Алексей Агранович известен как режиссер и автор торжественных церемоний на ведущих фестивалях и премиях страны ("Кинотавр", ММКФ, "Золотой орел") и других. За роль Петра Адуева в спектакле Кирилла Серебренникова "Обыкновенная история" он получил номинацию на премию "Золотая маска". А за роль в картине "Юморист" Михаила Идова Алексей Агранович - призы национального кинофестиваля "Движение", словацкого международного кинофестиваля "Art Film Fest Kosice", Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон" и другие награды. Ниже - цитаты из программы.

Об успехе

"Я вообще не очень знаю, что такое успех, счастье. Мне кажется, что это химеры. Если успехом считать какие-то материальные вещи, то я не могу назвать это успехом, потому что к этому стремиться точно не стоит. Если это "поставил цель - получилось" - тоже очень сомнительная вещь. Что такое "получилось"? Ты можешь выйти со сцены с ощущением, что играл гениально, а в зале услышать жидковатые аплодисменты и увидеть равнодушно выходящих людей. А вот если тебе позвонили еще раз и сказали: "не мог бы ты еще раз сделать вот это?" Для меня, может быть, это единственное мерило успеха: значит то, что ты делаешь, еще кому-то нужно".

О "семидесятниках"

"Герои кино 1970-х годов были для нас бунтари. Пьеса "Утиная охота" воспринималась как пьеса про человека, который себе позволил сказать "я". Для застойного советского времени это был вызов. Россия всю жизнь балансирует между тем, какое местоимение главное - "я" или "мы"? "Я" - это Европа, либеральные ценности, а "мы" - это наша соборность и т.д. И вот мы на этих качелях уже сколько лет балансируем. Но наступили 1990-е, 2000-е, и, глядя из этой новой жизни, этого мира, ты видишь, что те герои, и герой "Утиной охоты" - местами пошловатый, местами эгоистичный, на себе зацикленный, какой-то гад, который калечит окружающих людей в этом своем праве быть собой".

О ревности и верности

"Вы встречали не ревнивых людей? Я ревнивый человек и считаю это проявлением собственной глупости. Побороть это в себе практически невозможно. Но считать это проявлением собственной глупости тоже возможно, потому что ты прекрасно понимаешь, что ничего это чувство не дает тебе и никому вокруг, оно только все уничтожает. Ревность не обязательно связана с сексуальными отношениями, ревность может быть связана с вниманием, с чем угодно".

О "Гоголь-центре"

"Артисты Театра Гоголя, которые захотели работать в "Гоголь-центре", - из традиционного, постсоветского театра, который не был обласкан вниманием элит, не всегда сильно посещаем, географически находился не в самом лучшем месте, - эти артисты вдруг попали в самый прогрессивный, самый молодой, самый энергичный театр, который делается очень ярким, талантливым человеком Кириллом Серебренниковым. Эти артисты попали в совершенно другую эстетику, и у них открылись совсем другие возможности".