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29.03.2021 16:30
Рубрика: Культура

В "Башне Давида" найден редкий артефакт времен Иисуса Христа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи совершили достаточно неожиданное открытие: при изучении коробки с артефактами, которая десятилетиями пылилась в фондах музея "Башня Давида" в Иерусалиме, была обнаружена редкая монета из древнего финикийского города Тир.

Фото: iStock
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Об открытии сообщило издание The Jerusalem Post. Оно было сделано во время ревизии, которую устроили археологи. Дело в том, что археологический комплекс "Башня Давида" включен в проект консервации. Задача специалистов заключается в том, чтобы сохранить его от разрушения.

Попутно проводится ревизия фондов местного музея. Так в руки археологов и попала коробка, о которой не вспоминали десятки лет. В ней хранились артефакты, найденные здесь в 1980-х годах, когда был реализован последний на данный момент проект консервации комплекса.

Ученые предполагают, что содержимое коробки планировалось изучить чуть позднее. Но затем о ней по каким-то причинам забыли, и она долгое время буквально пылилась в музее. Между тем, ее содержимое оказалось крайне ценным.

Одним из самых любопытных артефактов эксперты назвали редкую серебряную монету, известную узким специалистам под названием "шекель Шины". Такие монеты использовались в период Второго Храма (около 516 года до нашей эры - 70 год нашей эры) и чеканились в древнем финикийском городе Тир. Считается, что первые тирские шекели были отчеканены в 125 году до нашей эры.

По мнению ученых, найденная монета принадлежала паломнику и была предназначена для уплаты так называемого храмового налога. Специалисты отмечают, что тирские шекели довольно часто упоминаются в письменных источниках периода Второго Храма, но до наших дней их дошло крайне мало.

Поэтому находку назвали захватывающей: редкая монета находится в хорошем состоянии сохранности. Кстати, ее оставят в фондах музея "Башня Давида". Широкой публике монету обещают представить в следующем году в составе новой экспозиции, уже после завершения проекта консервации объектов.

Башня Давида - это древняя цитадель, расположенная недалеко от Яффских ворот у входа в Старый город в Иерусалиме. Считается, что эта крепость была построена во II веке до нашей эры. Впоследствии она была разрушена, но затем крепость не раз восстанавливалась и перестраивалась вплоть до завоевания Иерусалима османами.

Фото: National Institute and Museum of Archaeology
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Комплекс включает в себя также древний дворец царя Ирода, в котором, по мнению ряда теологов и историков, проходил известный суд над Иисусом Христом. Самая высокая цитадель этого комплекса носит название "Башня Фазаэля".

Именно к ней сейчас приковано пристальное внимание, так как она подвергается серьезной опасности. На ее стене образовалась крупная трещина, идущая сверху вниз. Это угрожает башне разрушением. Поэтому основные усилия специалистов направлены на консервацию этого объекта. Работы призваны восстановить поврежденные участки, возраст которых составляет порядка 2000 лет.

"Башня Давида - это одно из самых важных строений в Израиле, как с точки зрения ее истории, так и с точки зрения местоположения, - говорит Йотам Кармель, руководитель работ. - Последний проект по консервации Башни Давида был реализован в 1980-х годах. С тех пор цитадель отчаянно нуждалась в работах по ее сохранению".

Эйлат Либер, директор и главный хранитель музея "Башня Давида", также отмечает важность проекта консервации для будущих поколений.

"Мы благодарны за уникальную возможность физически сохранить стены и башни этого древнего места, которые стояли еще во времена Второго Храма тысячи лет назад", - говорит Либер.

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