Бабушка Обамы скончалась в Кении в 99 лет

Сара Обама, вторая жена деда экс-президента США Барака Обамы, скончалась в Кении в возрасте 99 лет, сообщает 29 марта AP.

"Мама Сара", как называл ее Барак Обама, умерла в больнице кенийского города Кисуму. Причина смерти не разглашается.

Она воспитала отца президента, Барака Обаму-старшего. Также "мама Сара" присутствовала на инаугурации Обамы в Вашингтоне в 2009 году.

Сара Обама была главой деревни Когело и занималась благотворительностью, в частности, собирала деньги на обучение детей-сирот через "Фонд Мамы Сары Обамы", а также воспитывала их в своем доме, вспоминают ее родственники.

Как именно будет похоронена Сара Обама, мусульманка по вероисповеданию, пока неясно. По традиции похороны должны пройти в течение 24 часов с момента смерти, но будут ли соблюдены правила в этот раз - неизвестно.