Более 100 миллионов прививок от COVID-19 сделали в Китае

Власти Китая сообщили, что прививку от коронавируса в стране сделали уже более ста миллионов человек. При этом комитет по вопросам здравоохранения не стал уточнять, сколько жителей получили одну дозу, а сколько - две. Также не указывается и название вакцины, подчеркивает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что для массовой вакцинации в Поднебесной одобрены четыре препарата. А ведущий специалист КНР по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань пообещал, что к июню планируют привить 40 процентов населения. Стоит напомнить, что в Китае проживает 1,4 миллиарда человек.