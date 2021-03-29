С понедельника, 29 марта, Британия начнет постепенный выход из локдауна - будут ослаблены некоторые карантинные ограничения - впрочем реальных послаблений жителям страны придется ждать до 12 апреля.

Согласно планам правительства, с сегодняшнего дня жителям Англии разрешат встречаться группами до шести человек, но только на свежем воздухе. При этом походы в гости и встречи в помещениях останутся под запретом, пишет РИА Новости.

С 29 марта в стране вновь откроются теннисные корты и поля для гольфа, будет разрешена работа бассейнов. А вот прийти в спортзал и заниматься в помещении англичане смогут только после 12 апреля.

Напомним, с четвертого января в Англии был введен третий по счету локдаун, который продлится до середины апреля. Закрыты непродовольственные магазины, сфера услуг театры, спортзалы, музеи. Гулять и заниматься спортом разрешается только по месту проживания. Если позволяет профессия, то работать и дальше власти рекомендуют британцам из дома.