Новости

В Чехии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 02:30
Более 80 человек эвакуировали из спортцентра в Минске после ЧП с хлором 02:17
Гинцбург: Высокий уровень интерферона помогает избежать COVID-19 01:57
Британия начнет постепенный выход из локдауна 01:54
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии 01:22
Речную акцию протеста против коронавирусных ограничений пресекли в Праге 01:16
Четыре человека погибли в результате наводнения в США 00:49
Овечкин забросил 724-ю шайбу и сократил отставание от Дионна 00:36
Более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки выявили в индийской Махараштре 00:25
Пять человек погибли при крушении вертолета в штате Аляска 00:14
Для военных в Арктике построят три жилых дома и детский сад 00:00
Два человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде 28.03.2021
Несколько сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V" 28.03.2021
Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса 28.03.2021
В Выборгском замке турист упал с шестиметровой высоты 28.03.2021
Эксперт Morgan Stanley: Новые санкции не нанесут России вреда 28.03.2021
Студенты и преподаватели МГУ требуют остановить ремонт аудиторий 28.03.2021
За сутки выздоровели от коронавируса 23 военнослужащих 28.03.2021
Британцам могут до августа запретить летать в отпуск за границу 28.03.2021
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек 28.03.2021
Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки в "Формуле-1" 28.03.2021
Анне Щербаковой вручили торт во время показательных выступлений 28.03.2021
"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года 28.03.2021
В Краснодаре приземлился аварийный рейс из Москвы 28.03.2021
В Краснодаре ожидается аварийная посадка рейса из Москвы 28.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
29.03.2021 01:54
Рубрика: В мире

Британия начнет постепенный выход из локдауна

Фото: AP Photo/Matt Dunham Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AP Photo/Matt Dunham

С понедельника, 29 марта, Британия начнет постепенный выход из локдауна - будут ослаблены некоторые карантинные ограничения - впрочем реальных послаблений жителям страны придется ждать до 12 апреля.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
В Британии отметили годовщину первого локдауна

Согласно планам правительства, с сегодняшнего дня жителям Англии разрешат встречаться группами до шести человек, но только на свежем воздухе. При этом походы в гости и встречи в помещениях останутся под запретом, пишет РИА Новости.

С 29 марта в стране вновь откроются теннисные корты и поля для гольфа, будет разрешена работа бассейнов. А вот прийти в спортзал и заниматься в помещении англичане смогут только после 12 апреля.

Напомним, с четвертого января в Англии был введен третий по счету локдаун, который продлится до середины апреля. Закрыты непродовольственные магазины, сфера услуг театры, спортзалы, музеи. Гулять и заниматься спортом разрешается только по месту проживания. Если позволяет профессия, то работать и дальше власти рекомендуют британцам из дома.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин рассказал об ощущениях после вакцинации
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given
Володин назвал основную причину санкций против РФ
Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"