ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду

Банк России решил с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей (СБП), - не более 1,5 тыс. рублей.

Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида операций (тариф оплаты социально значимых товаров и услуг минимален - 0,4% от суммы перевода).

Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы, указывает Банк России.

Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых.

Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.

Банк России рассматривает СБП как более дешевую и в ряде случаев более удобную (особенно для интернет-магазинов) альтернативу карточным платежам. При расчетах через СБП пользователь считывает QR-код, который ведет на страницу оплаты.