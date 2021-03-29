Число пострадавших при пожаре в Индонезии достигло 28 человек

До 28 человек увеличилось число пострадавших в результате пожара на индонезийском нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява.

Как сообщает местный портал kumparan.com со ссылкой на представителя полиции Западной Явы Пола Эрди Адримулана Чаньяго, пять человек получили очень тяжелые травмы, еще 23 - незначительные ранения.

По его словам около 740 человек уже эвакуированы и перемещены в три разных пункта временного содержания.

29 марта примерно в 00:45 по местному времени (20:45 мск воскресенья) произошел пожар и прогремел взрыв на НПЗ в индонезийском городе Балонган. Причина ЧП пока что не установлена, однако известно, что в момент инцидента шел сильный дождь с молниями. Взрыв было слышно на расстоянии 5 километров, а пожар достиг таких масштабов, что был виден на расстоянии 4 километров.