Число пострадавших от пожара на НПЗ в Индонезии выросло до 20

По меньшей мере 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, пятеро из них получили сильные ожоги, у 15 других - небольшие ранения, заявил глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая.

"Пострадавших доставили в больницу, все они жили близко к месту происшествия", - приводит слова представителя власти РИА Новости. Ранее в нефтегазовой компании Pertamina сообщили о четырех пострадавших при возгорании.

Из-за ЧП власти эвакуировали около тысячи местных жителей. Причины случившегося еще предстоит установить специалистам. Сообщается, что в момент происшествия шел сильный дождь, и были молнии.