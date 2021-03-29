При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека пострадали в понедельник, 29 марта, в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтяной компании Pertamina в городе Балонган, сообщил портал "Компас".

Люди получили ожоги при пожаре, который начался после взрыва, пишет ТАСС. Пострадавших доставили в больницу. Ранее индонезийское издание Republika сообщало, что причиной произошедшего мог стать удар молнии.

Власти начали оперативную эвакуацию жителей из близлежащих к месту происшествия районов. Свою работу продолжают также спасатели.