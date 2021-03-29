Что означает снижение коэффициента распространения коронавируса

В России постепенно снижается число заболеваний коронавирусом, причем не только общее число выявленных заражений, но и так называемый коэффициент распространения инфекции (Rt). В десяти регионах страны за последнюю неделю он не превысил единицу. Что означает этот показатель?

По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, коэффициент распространения инфекции - это ключевой показатель, отражающий напряженность эпидемиологической обстановки: если коэффициент превышает единицу, необходимо усилить противоэпидемические меры. И наоборот, если показатель ниже единицы - есть возможность перейти к смягчению ограничений.

"Прошлой весной, когда коэффициент стал ниже 0,7, началось заметное снятие ограничительных мер", - напомнил эксперт в беседе с KP.RU.

Рассчитать коэффициент довольно просто: нужно определить число заболевших за последние 4 дня и поделить его на сумму этих показателей за предыдущие 4 дня. Проще говоря, в расчет берутся показатели заболеваемости за последние 8 дней.