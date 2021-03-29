Для военных в Арктике построят три жилых дома и детский сад

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут для военнослужащих на архипелаге Новая Земля в населенном пункте Белушья Губа новый детский сад и три жилых дома. Об этом сообщил заместитель главы оборонного ведомства Тимур Иванов во время рабочей поездки на Северный флот.

Ведомственные организации уже подготовили эскизы и проектные решения будущего дошкольного учреждения. Они адаптированы к особым природными и климатическим условиям Крайнего Севера. В детсаду на 360 мест будут оборудованы актовый зал, кабинеты логопеда и психолога, различные кружковые кабинеты, спортивный уголок, бассейн и зимняя оранжерея. Сдать этот объект военные строители планируют до конца нынешнего года.

Также на Новой Земле ведется строительство трех жилых домов. В общей сложности там поселятся 168 семей военнослужащих. В первую новостройку они должны въехать уже в конце лета. В Минобороны РФ отметили, что в условиях вечной мерзлоты жилые здания строят на свайных фундаментах с применением новейших технологий. Сначала возводится закрытый тепловой контур корпуса - это позволяет вести внутренние строительные и отделочные работы. И только после этого производится вырезка оконных и дверных проемов. Все материалы, спецтехнику и материальные средства для такого строительства на архипелаг поставляют с материковой части страны. Этим занимается единый транспортно-логистический оператор - "Оборонлогистика". В прошлом году на Новую Землю таким образом было доставлено около 6,6 тыс. тонн различных воинских грузов.

Строители также проводят масштабную реконструкцию на архипелаге базового склада горюче-смазочных материалов. Завершение этих работ позволит полностью обеспечить топливом местный военный городок. Все технологические операции организуют в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями по соблюдению сохранности окружающей среды.

Ранее военные строители возвели на Новой Земле общеобразовательную школу, которая обеспечила детей военнослужащих комфортными условиями в процессе обучения.

"Руководство Минобороны России особое внимание уделяет развитию военной инфраструктуры в Арктике. Всего в период с 2013 года по настоящее время специалистами Военно-строительного комплекса было сдано 791 здание и сооружение", - сообщил Тимур Иванов.