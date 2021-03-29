Доктор Мясников предупредил россиян об "инфекционном раке"

Главный врач 71-й городской больницы Москвы и телеведущий Александр Мясников заявил, что помимо коронавируса есть, естественно, масса и других серьезных проблем. В том числе, вирус папилломы человека, которые вызывает один из самых распространенных видов онкологии - рак шейки матки.

Согласно существующим данным, ежегодно в мире от рака шейки матки умирают до 300 тысяч женщин.

"Вакцинация от коронавируса упирается в то, что люди не очень в нее верят. И вот мы как раз стараемся убедить вас в необходимости этого. Но я на этом уже поседел, вот видите волосы седые, потому что мы уговариваем вас вакцинироваться по разным поводам... Мы все истерично боимся рака. В свое время японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак - рак шейки матки - инфекционная болезнь", - объяснил врач в эфире канала "Россия 1".

"Рак оказался инфекционной болезнью", - продолжил доктор, отметив, что рак шейки матки может вызывать вирус папилломы человека. И от этот вируса есть вакцина.

Отмечается, что после попадания в клетку вирус входит в ее ДНК, вызывает там мутации, в результате которых клетка начинает перерождаться в рак. Это происходит не всегда, но таких случаев масса.

В качестве меры защиты от вируса врач предложил вакцинацию и регулярное медицинское обследование.