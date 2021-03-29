Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

82. Хакасская региональная общественная организация духовного и физического самосовершенствования человека по Великому закону Фалунь "Фалунь Дафа" (апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 10.11.2020).

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