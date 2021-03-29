Эксперты ВОЗ рассказали о происхождении COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не смогли определить, какую роль сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении коронавируса. Об этом говорится в проекте отчета, подготовленном по итогам работы миссии в Китае.

Отмечается, что многие из первых случаев заражения COVID-19 были связаны с рынком Хуанань", но такое же количество случаев было связано с другими рынками, а некоторые никак не были с ними связаны​​​. "Это может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более легкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком "Хуанань" и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка "Хуанань", - цитирует РИА Новости выдержку из доклада.

В отчете также допускается возможность того, что вирус появился за пределами Китая, а потом проник в страну. Эксперты рекомендуют "более тщательно изучить данные больниц в Китае и образцы крови, полученные до декабря 2019 года". Предлагается также обследовать фермы, чтобы понять, как вирус мог передаться человеку. Наиболее вероятным считается, что он передался от летучих мышей через еще какое-то животное.

В то же время генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения нового коронавируса.