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29.03.2021 19:10
Рубрика: Власть

Пост выборный

Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Центризбирком в понедельник собрался на первое заседание в новом составе и избрал первых лиц. Председатель комиссии Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев сохранили посты, секретарем ЦИК стала Наталья Бударина. Новая команда настроена усилить работу с регионами и действовать на опережение по всем актуальным вопросам предвыборной повестки. Главная цель - повышение доверия к выборам, заявила Памфилова.
Элле Памфиловой и обновленной команде ЦИК предстоит провести в этом году большую федеральную кампанию - выборы депутатов Госдумы. Фото: Сергей Куксин/РГ Элле Памфиловой и обновленной команде ЦИК предстоит провести в этом году большую федеральную кампанию - выборы депутатов Госдумы. Фото: Сергей Куксин/РГ
Элле Памфиловой и обновленной команде ЦИК предстоит провести в этом году большую федеральную кампанию - выборы депутатов Госдумы. Фото: Сергей Куксин/РГ

По традиции отсчет заседаний каждого созыва Центризбиркома начинается заново. Вот и в понедельник обновленная более чем наполовину комиссия провела заседание номер один.

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Президент России Владимир Путин направил приветствие в адрес нового состава ЦИК России. "Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне", - говорится в телеграмме, которую зачитал член ЦИК Евгений Колюшин, взявший на себя обязанности ведущего до избрания нового председателя.

Выборы первого лица оказались конкурентными. Новый член команды Людмила Маркина внесла на рассмотрение кандидатуру Эллы Памфиловой. Она подчеркнула, что опирается на мнение коллег в регионах, которые считают важным сохранить преемственность и продолжить преобразования, начатые предыдущим составом комиссии.

Конкуренцию действующему председателю составил Александр Курдюмов, назначенный в Центризбирком решением фракции ЛДПР в Госдуме. Он сам предложил свою кандидатуру. За Памфилову высказались еще несколько членов комиссии, Курдюмова эмоционально поддержал из зала лидер партии Владимир Жириновский.

Подсчет голосов шел открыто - глава счетной комиссии Евгений Шевченко огласил содержание всех 15 бюллетеней. За Эллу Памфилову проголосовали 14 членов ЦИК, Александр Курдюмов получил один голос.

"Я человек беспокойный и почивать на лаврах не собираюсь, - сказала после оглашения итогов вновь избранная глава ЦИК. - Нам с вами предстоит одна из сложнейших кампаний в нашей истории. Думаю, каждый из вас - член единой команды, и вместе мы будем работать так, чтобы и нам было не стыдно и чтобы избиратель нас поддерживал в том, что мы делаем".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦИК: В сентябре пройдет почти 9 тысяч выборов всех уровней

Затем члены ЦИК определились с кандидатурами заместителя председателя и секретаря. Николай Булаев по итогам тайного голосования обошел Александра Курдюмова с 13 голосами против одного и сохранил пост.

Наталья Бударина оказалась единственным претендентом на должность секретаря, ее кандидатуру выдвинула лично Элла Памфилова. "Это неслучайный человек для ЦИК, молодая, энергичная, суперработоспособная и профессионал высочайшего класса", - охарактеризовала она коллегу.

По итогам тайного голосования Бударина получила практически единодушную поддержку - 14 "за" и один бюллетень был признан недействительным.

Таким образом, руководящая тройка в ЦИК сформирована, и комиссия приступает к регулярной работе.

Как рассказала Элла Памфилова журналистам по окончании заседания, до конца апреля завершится распределение обязанностей внутри новой команды. По ее словам, прежний вектор работы будет сохранен, но изменится принцип кураторства регионов, а сама связь с субъектами перейдет на новый уровень. "Члены ЦИК будут чаще выезжать в регионы, чтобы общаться с членами (комиссий на местах), чтобы у нас была полная картина и мы могли действовать на опережение. Не плестись в хвосте повестки, которую нам навязывают, а самим ее формировать", - подчеркнула она.

Кроме того, ЦИК будет давать больше аналитики, больше прогнозов, больше разъяснений по волнующим общество вопросам. "Очень много неправдивой, несправедливой информации идет о нашей работе, - посетовала глава ЦИК. - Будем давать больше информации, чтобы у тех, кто пытается лгать, было для этого меньше возможностей".

Фото: Константин Завражин/РГ
Элла Памфилова - о предстоящих выборах в Госдуму и борьбе с нарушениями

То же касается и работы на внешнем контуре. По мнению Памфиловой, "далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно оценивать эти выборы (в Госдуму. - Прим. "РГ"). В ЦИКе готовы принять международных наблюдателей и ждут делегацию БДИПЧ ОБСЕ в мае для обсуждения условий их приезда в Россию на федеральную кампанию в сентябре.

За последние пять лет был заложен "огромный задел", который предстоит развивать в интересах граждан, подчеркнула Элла Памфилова. "Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель - легитимность выборов, признание выборов нашими избирателями", - заявила она.

Напомним, процесс формирования нового состава ЦИК завершился 19 марта подписанием указа президента РФ о назначении пятерых членов комиссии. Ранее своих представителей - так же по пять человек - утвердили Совет Федерации и Госдума.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК

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