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29.03.2021 12:28
Рубрика: Власть

Элла Памфилова вновь избрана председателем ЦИК России

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком России собрался в понедельник на первое, организационное заседание и избрал Эллу Памфилову своим председателем.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

За нее проголосовали 14 членов ЦИК, сообщил глава счетной комиссии Евгений Шевченко.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Конкуренцию Памфиловой составил Александр Курдюмов, назначенный в Центризбирком решением фракции ЛДПР в Госдуме. Он сам предложил свою кандидатуру и получил один голос в ходе тайного голосования.

В ходе обсуждения кандидатур в пользу Эллы Памфиловой высказались зампред ЦИК Николай Булаев, члены комиссии Антон Лопатин, Игорь Борисов, Борис Эбзеев, Николай Левичев.

Курдюмова эмоционально поддерживал из зала лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, сегодня ЦИК выберет также заместителя председателя и секретаря.

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