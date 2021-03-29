Фильм российского режиссера возглавил американский прокат

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера "Никто", снятый в Голливуде с Бобом Оденкерком в главной роли, занял первое место в американском прокате. Он собрал 6,7 миллиона долларов.

Конечно, заполняемость залов в США еще далека от идеала, и не все кинотеатры открыты. Но сам факт, что впервые за всю историю фильм российского режиссера на первой строчке проката, - это прорыв. О громком успехе картины пишет индустриальное издание Deadline. Ранее лишь Тимур Бекмамбетов с картиной "Особо опасен" добирался до второго места.

Кстати, российский анимационный фильм "Ганзель и Гретель. Агентство Магии", который недавно вышел на Netflix, также вышел в топы по просмотрам в онлайн-кинотеатре.