Франция предложила Украине заменить МиГи на истребители Rafale

Одной из главных тем предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев может стать замена советских МиГов, стоящих на вооружении Украины, на истребители Dassault Rafale. Переговоры о продаже боевой техники могут состояться в первой половине этого года.

Об этом пишет bmpd со ссылкой на издание Intelligence Online. Поначалу речь может идти о поставках 6-12 французских истребителей, что укладывается в план развития Воздушных сил Украины до 2035, который был одобрен минобороны. Поставки самолетов, согласно этому документу, должны начаться в 2023-2035 годах. Сперва Киев займется изучением техники и подготовкой личного состава.

Как сообщает французское издание, у Парижа есть коммерческая система, способная поддерживать этот контракт, так что шансы Rafale на победу вполне реальны. Французские власти готовы выделить госгарантии на кредит в размере 85 процентов об общей суммы контракта, на что минфин зарезервировал около 1,5 миллиарда евро.

К 2030 году, согласно перспективному плану развития ВС Украины, должны быть налажены регулярные поставки новых истребителей, суммарно до 36 самолетов. Одновременно вооруженные силы будут выводить устаревшую технику из боевого состава. К этому времени не менее двух авиационных бригад украинской тактической авиации должны быть полностью переукомплектованы новыми самолетами.

В качестве альтернатив французам представители минобороны Украины ранее называли американские F-15 EX, F-16V и шведские Saab JAS-39E/F Gripen NG. Не так давно командующий ВС Сергей Дроздов заявил также о планах Незалежной обзавестись рано или поздно истребителями пятого поколения F-35. Впрочем, обозначенные желания государства пока выходят за рамки текущего финансирования.