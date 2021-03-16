Украина планирует обзавестись F-35

Приоритетом в развитии Воздушных сил Украины на ближайшие годы станет замена боевых самолетов советского и российского производства на технику стран НАТО. На первом этапе Незалежная рассчитывает получить шведский истребитель поколения 4++ Saab JAS 39E/F Gripen или же американский F-15, а в дальнейшем и истребитель пятого поколения F-35.

Об этом в ходе выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов. Соответствующие изменения предусмотрены планом развития ВВС до 2035 года.

Как сообщается украинский портал "Крылья", военные признают: план требует финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования ВСУ. То есть денег на западную технику просто нет, поэтому рассматривается возможность "привлечь военно-техническую помощь от стран-партнеров".

Одобренный в мае прошлого года документ предполагает замену самолетов МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР на единый многоцелевой истребитель. Через 14 лет Украина, как ожидается, будет иметь четыре бригады (вместо семи нынешних) многоцелевых истребителей типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или других, одной транспортной бригады (вместо трех), учебной авиабригады и четырех бригад (или полков) разведывательно-ударных беспилотников.

Отметим, что желание заполучить в конечном итоге истребитель F-35 выглядит довольно странно на фоне критики в адрес этой машины как американских военных, так и их партнеров по НАТО. Как уже писала "РГ", руководство ВВС США признало, что F-35 Lightning II слишком дорог и ненадежен, а потому не сможет стать полноценной заменой F-16. После этого сократить расходы на этот проект и направить средства на другие цели предложил глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит.

На днях в том же ключе высказался экс-глава генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат, заявивший, что министерство обороны его страны "обанкротилось из-за истребителей-невидимок F-35B королевских ВВС - 80 миллионов фунтов стерлингов каждый и стоимостью в эксплуатации до 90 тысяч фунтов стерлингов в час".