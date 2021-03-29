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Рубрика: Общество

Гинцбург: Высокий уровень интерферона помогает избежать COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что есть люди, не восприимчивые к новому коронавирусу. Это граждане с большим количеством противовирусных белковых молекул - интерферона. "Если бы в самом начале пандемии россияне принимали индукторы интерферона, то, возможно, заболеваемость была бы ниже на 20-30 процентов", - предположил академик в интервью газете "Известия".

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Говоря о прививке от COVID-19, Гинцбург обратил внимание на одну важную деталь: вакцина плохо работает у людей, страдающих алкоголизмом. Даже полтора стакана водки в день губительны для организма. "При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться", - пояснил ученый.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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