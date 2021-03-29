Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором одной из шайб в домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:4). Таким образом, капитан "столичных" забил 724-й гол за карьеру в НХЛ.

Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна, который занимает пятое место в списке лучших снайперов Лиги (731). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Четвертый результат у Бретта Халла (741).

В текущем сезоне на счету Ови 30 (18+12) очков в 30 матчах. За всю карьеру россиянин набрал 1308 (724+584) очков в 1182 встречах. Если вернуться к матчу против "Рейнджерс", то отличились еще несколько наших хоккеистов в составе "Кэпиталз". Нападающий Евгений Кузнецов забросил шестую шайбу в этом сезоне. Теперь на его счету 18 очков (6+12) в 24 матчах. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи, набрав 7 очков (4+3) в 29 играх. Ворота "Вашингтона" защищал Илья Самсонов, который отразил 16 бросков.