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29.03.2021 21:20
Рубрика: Спорт

Покруче рейнджеров

Овечкин и Кузнецов забили ньюйоркцам по шайбе
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором одной из шайб в домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:4). Таким образом, капитан "столичных" забил 724-й гол за карьеру в НХЛ.
Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire
Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire

Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна, который занимает пятое место в списке лучших снайперов Лиги (731). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Четвертый результат у Бретта Халла (741).

Фото: AP Photo/Nick Wass
Овечкин оформил дубль в матче против "Нью-Джерси"

В текущем сезоне на счету Ови 30 (18+12) очков в 30 матчах. За всю карьеру россиянин набрал 1308 (724+584) очков в 1182 встречах. Если вернуться к матчу против "Рейнджерс", то отличились еще несколько наших хоккеистов в составе "Кэпиталз". Нападающий Евгений Кузнецов забросил шестую шайбу в этом сезоне. Теперь на его счету 18 очков (6+12) в 24 матчах. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи, набрав 7 очков (4+3) в 29 играх. Ворота "Вашингтона" защищал Илья Самсонов, который отразил 16 бросков.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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