Археологи раскрыли одну из тайн города "семи церквей Апокалипсиса"

Новости

При крушении вертолета на Аляске выжил чемпион Чехии по сноуборду 17:32
Россия и Узбекистан заявили о планах развивать военное сотрудничество 17:31
Письмо Маккартни об украденном им одеяле уйдет с молотка 17:28
Защитник "Спартака" Маслов покинул расположение молодежной сборной 17:22
Президент Молдавии обратилась в КС для роспуска парламента 17:13
Наставники из нижегородского "Хулиганодома" помогут подросткам 17:10
ЦБ РФ ввел порог в 1,5 тыс. рублей для комиссий за покупки по QR-коду 16:50
К 2030 году в России могут исчезнуть коммунальные квартиры 16:45
В Польше ограничили работу детских садов и яслей 16:39
Бабушка Обамы скончалась в Кении в 99 лет 16:33
Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги 16:31
В России разработали новую парашютную систему 16:30
ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко 16:19
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве 16:19
Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к отсутствию ВАР в отборе ЧМ-2022 16:17
Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 17:39
Рубрика: Культура

Археологи раскрыли одну из тайн города "семи церквей Апокалипсиса"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи обнаружили каменный карьер, который активно использовался в эллинистический и римский периоды для поставок строительного материала в город Смирна, упомянутый в Библии в качестве одного из семи городов и церквей Апокалипсиса.

Фото: iStock
В "Башне Давида" найден редкий артефакт времен Иисуса Христа

Как сообщает Hurriyet Daily News, находка была сделана в городе Измире и стала результатом четырех лет раскопок. По словам Акына Эрсоя, руководителя работ, в древности здесь располагался город Смирна.

Как и многие другие древнегреческие и римские города, он славился своими монументальными объектами. И вот теперь археологи раскрыли одну из его тайн. Они выяснили, где древние градостроители брали огромные каменные глыбы для строительства.

Обнаруженный древний карьер называется Тиразлы-Кесиккая. Именно из него, по словам Эрсоя, в Смирну доставляли огромные каменные глыбы и колонны, которые в карьере подвергали только грубой обработке.

Ученые считают, что огромные каменные блоки транспортировали по рекам и крупным ручьям на специальных баржах. Далее морем они доставлялись в порт древней Смирны. Акын Эрсой отмечает, что добывать каменный строительный материал в карьере и транспортировать его затем на городскую строительную площадку было не только очень сложно, но и дорого.

"В древние времена каменные блоки, которые доставлялись в порт, сначала хранились в специально отведенном для этого месте, а затем доставлялись на строительную площадку при помощи волов, - считает археолог. - Например, из таких блоков была возведена агора Смирны. Эти блоки и колонны были возведены после того, как была завершена их окончательная, чистовая обработка".

Подобный строительный материал играл важную роль в античной монументальной архитектуре. По мнению археологов, сначала карьер активно использовался в эллинистический период, ведь Смирна - это один из древнейших греческих городов Малой Азии.

Считается, что он был основан эолийцами около 3000 лет назад, затем здесь появились ионийцы. Этот город упоминается в Библии в качестве местоположения одной из семи церквей Апокалипсиса: о Смирне говорится в Откровении Иоанна Богослова. Кстати, семь церквей Апокалипсиса - это семь церквей раннего христианства, располагавшиеся в Малой Азии.

Смирна за свою многовековую историю пережила несколько периодов упадка и расцвета. В 334 году до нашей эры этот город был завоеван Александром Македонским, который приказал перенести его с полуострова на склоны горы Пагос. Период расцвета Смирна переживала в римский период, когда здесь были построены театр и стадион.

Фото: wikipedia.org
В США найден заброшенный в XVII веке колониальный форт Сент-Мэри

"Найденная в ходе раскопок керамика, каменные блоки и колонны показывают, что именно в римский период этот карьер использовался наиболее активно, - продолжает Эрсой. - Это позволяло удовлетворять существовавшие тогда потребности в строительном материале для возведения великолепных монументальных сооружений, количество которых росло параллельно с ростом богатства самой Смирны".

При этом эксперт добавляет, что в данном районе, наверняка, существовали и другие подобные карьеры, поскольку один карьер не сумел бы полностью удовлетворить спрос такого большого города в огромных каменных блоках. Однако анализ камней в Смирне и карьере указывает на то, что основная часть строительного материала доставлялась в порт именно из Тиразлы-Кесиккая. В частности, из этого материала была построена агора.

Раскопки также показали, что наличие карьера было учтено древними греками еще до начала строительства города. Архитекторы тех времен заранее осматривали местность и изучали, как будут удовлетворяться потребности в глине, песке и древесине для строительства города. Также они определяли местоположение ближайших мраморных и каменных карьеров, без которых было бы невозможно возведение городских стен и монументальных сооружений, таких как театры, храмы и агора.

"Градостроители, архитекторы и каменщики один за другим определяли потребности и точки снабжения города строительными материалами", - резюмирует Эрсой.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Турция Общество История Общество Наука

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"