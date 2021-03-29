Археологи раскрыли одну из тайн города "семи церквей Апокалипсиса"

В Турции археологи обнаружили каменный карьер, который активно использовался в эллинистический и римский периоды для поставок строительного материала в город Смирна, упомянутый в Библии в качестве одного из семи городов и церквей Апокалипсиса.

Как сообщает Hurriyet Daily News, находка была сделана в городе Измире и стала результатом четырех лет раскопок. По словам Акына Эрсоя, руководителя работ, в древности здесь располагался город Смирна.

Как и многие другие древнегреческие и римские города, он славился своими монументальными объектами. И вот теперь археологи раскрыли одну из его тайн. Они выяснили, где древние градостроители брали огромные каменные глыбы для строительства.

Обнаруженный древний карьер называется Тиразлы-Кесиккая. Именно из него, по словам Эрсоя, в Смирну доставляли огромные каменные глыбы и колонны, которые в карьере подвергали только грубой обработке.

Ученые считают, что огромные каменные блоки транспортировали по рекам и крупным ручьям на специальных баржах. Далее морем они доставлялись в порт древней Смирны. Акын Эрсой отмечает, что добывать каменный строительный материал в карьере и транспортировать его затем на городскую строительную площадку было не только очень сложно, но и дорого.

"В древние времена каменные блоки, которые доставлялись в порт, сначала хранились в специально отведенном для этого месте, а затем доставлялись на строительную площадку при помощи волов, - считает археолог. - Например, из таких блоков была возведена агора Смирны. Эти блоки и колонны были возведены после того, как была завершена их окончательная, чистовая обработка".

Подобный строительный материал играл важную роль в античной монументальной архитектуре. По мнению археологов, сначала карьер активно использовался в эллинистический период, ведь Смирна - это один из древнейших греческих городов Малой Азии.

Считается, что он был основан эолийцами около 3000 лет назад, затем здесь появились ионийцы. Этот город упоминается в Библии в качестве местоположения одной из семи церквей Апокалипсиса: о Смирне говорится в Откровении Иоанна Богослова. Кстати, семь церквей Апокалипсиса - это семь церквей раннего христианства, располагавшиеся в Малой Азии.

Смирна за свою многовековую историю пережила несколько периодов упадка и расцвета. В 334 году до нашей эры этот город был завоеван Александром Македонским, который приказал перенести его с полуострова на склоны горы Пагос. Период расцвета Смирна переживала в римский период, когда здесь были построены театр и стадион.

"Найденная в ходе раскопок керамика, каменные блоки и колонны показывают, что именно в римский период этот карьер использовался наиболее активно, - продолжает Эрсой. - Это позволяло удовлетворять существовавшие тогда потребности в строительном материале для возведения великолепных монументальных сооружений, количество которых росло параллельно с ростом богатства самой Смирны".

При этом эксперт добавляет, что в данном районе, наверняка, существовали и другие подобные карьеры, поскольку один карьер не сумел бы полностью удовлетворить спрос такого большого города в огромных каменных блоках. Однако анализ камней в Смирне и карьере указывает на то, что основная часть строительного материала доставлялась в порт именно из Тиразлы-Кесиккая. В частности, из этого материала была построена агора.

Раскопки также показали, что наличие карьера было учтено древними греками еще до начала строительства города. Архитекторы тех времен заранее осматривали местность и изучали, как будут удовлетворяться потребности в глине, песке и древесине для строительства города. Также они определяли местоположение ближайших мраморных и каменных карьеров, без которых было бы невозможно возведение городских стен и монументальных сооружений, таких как театры, храмы и агора.

"Градостроители, архитекторы и каменщики один за другим определяли потребности и точки снабжения города строительными материалами", - резюмирует Эрсой.