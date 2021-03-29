Иммунолог: Для понимания COVID-19 может потребоваться несколько лет

Одной из загадок COVID-19 остается неравномерное распространение инфекции в разных странах и популяциях. Почему в одних регионах земного шара она развивается интенсивно, в других замедляет свое развитие, от чего зависят подъемы и спады уровня заболеваемости и ее тяжесть.

Как рассказал в интервью Радио "КП" доктор медицинских наук, врач-аллерголог Владимир Прокопенко, нужно время для полного понимания природы нового вируса, с которым человечество еще не сталкивалось.

"Пока мы не будем обеспечены наличием знаний по особенностям именно этого инфекционного процесса, мы останемся на уровне домыслов и прогнозов", - сказал эксперт. На получение достоверной информации нужно время и некий опыт, так что исчерпывающая информация о COVID-19 может появиться, возможно, только через несколько лет.