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29.03.2021 20:32
Рубрика: Общество

Иммунолог: Для понимания COVID-19 может потребоваться несколько лет

Текст: Ольга Орлова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Одной из загадок COVID-19 остается неравномерное распространение инфекции в разных странах и популяциях. Почему в одних регионах земного шара она развивается интенсивно, в других замедляет свое развитие, от чего зависят подъемы и спады уровня заболеваемости и ее тяжесть.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Как рассказал в интервью Радио "КП" доктор медицинских наук, врач-аллерголог Владимир Прокопенко, нужно время для полного понимания природы нового вируса, с которым человечество еще не сталкивалось.

"Пока мы не будем обеспечены наличием знаний по особенностям именно этого инфекционного процесса, мы останемся на уровне домыслов и прогнозов", - сказал эксперт. На получение достоверной информации нужно время и некий опыт, так что исчерпывающая информация о COVID-19 может появиться, возможно, только через несколько лет.

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