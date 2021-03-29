Испания снимет ограничения на въезд в Шенгенскую зону через Гибралтар

Испания с 30 марта снимет ограничения на въезд в Шенгенскую зону через контрольно-пропускной пункт на границе с Гибралтаром. Как напоминает La Calle Real, они были установлены в конце декабря "по соображениям охраны общественного здоровья".

В течение трех месяцев границу могли пересекать только подданные Испании, иностранцы, имеющие вид на жительство в пиренейском королевстве, лица, работающие возле границы, а также жители Гибралтара, предоставившие документ, подтверждающий форс-мажорные обстоятельства, вынуждающие пересечь границу. Со вторника эти ограничения будут сняты, как ранее Мадрид отказался от ограничений на прямые морские и авиарейсы между Испанией и Великобританией.

В то же время власти Испании продлили до 30 апреля ограничения на несущественные поездки граждан третьих стран по территории ЕС и Шенгенской зоны. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка принимает такое решение в конце вот уже нескольких месяцев.