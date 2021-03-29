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29.03.2021 15:50
Рубрика: Происшествия

Видео: Испания выдала России крупного судебного мошенника

Текст: Иван Егоров
Компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию гражданина РФ Олега Андрианова по требованию Генеральной прокуратуры России. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, Андрианов обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, не позднее 12 марта 2015 года в Москве Андрианов с еще одним неустановленным мошенником подделали подписи гражданина, который якобы занял у него 95 миллионов рублей. После чего он подал иск в Хорошевский суд Москвы о взыскании денег, которые ответчик якобы не вернул Андрианову.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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Однако как отметили в Генпрокуратуре, довести свой преступный умысел до конца и похитить деньги Андрианов не смог по не зависящим от него обстоятельствам. Вмешалась апелляция Мосгорсуда, которая 6 апреля 2016 года отказала ему в удовлетворении иска.

В феврале 2018 года по поручению Генпрокуратуры Олег Андрианов был объявлен в международный розыск. В феврале 2020 года НЦБ Интерпола Испании сообщило о задержании россиянина. После чего Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. Как отметили в российском надзорном ведомстве, благодаря четким и слаженным действиям Генпрокуратуры и организованному тесному взаимодействию с зарубежными коллегами, удалось добиться его выдачи в Россию. Запрос о выдаче Испания удовлетворила в декабре 2020 года. Как отметили в Генпрокуратуре, в ближайшее время в сопровождении спецконвоя Олег Андрианов будет доставлен в Москву.

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