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29.03.2021 21:50
Рубрика: Спорт

Огонь "красной фурии"

Испания одолела Грузию и установила рекорд отборочных турниров чемпионатов мира
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
В Европе состоялись очередные матчи второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. В одном из них сборная Испании гостила у Грузии. "Красная фурия" вырвала победу на последних минутах - 2:1.
Испанцы обыграли в гостях сборную Грузии, забив решающий мяч на 92-й минуте. Фото: AP Испанцы обыграли в гостях сборную Грузии, забив решающий мяч на 92-й минуте. Фото: AP
Испанцы обыграли в гостях сборную Грузии, забив решающий мяч на 92-й минуте. Фото: AP

Нередко так бывает, что фавориты стартуют в квалификации не самым ярким образом. Действующие чемпионы мира французы не сумели обыграть дома Украину (1:1), а испанцы с тем же счетом завершили встречу с греками в Гранаде.

Фото: Dimitar DILKOFF / AFP
Сборная России обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

Выезд в Тбилиси изначально не выглядел простым. В прошлом году грузины едва впервые в истории не отобрались на Евро, уступив в решающем матче Северной Македонии. А теперь они едва не сотворили сенсацию: гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии вывел хозяев вперед. И все же класс испанцев сказался: уже на 92-й минуте гол Даниэля Ольмо принес гостям первую победу в нынешнем отборочном цикле.

- До перерыва нам не хватало храбрости, а во второй половине мы создали больше моментов - это стало следствием усталости соперника. Да, три очка набраны, но нам не хватает качественной игры, точности в действиях, тонкости и свежести. При этом Испания должна попасть на первенство планеты. Иной вариант не рассматривается. Хочу отметить, что в квалификации никто не отдает очки просто так, - подчеркнул главный тренер испанцев Луис Энрике.

Что интересно - сборная Испании не проигрывает в матчах отборочного цикла чемпионатов мира 65 встреч подряд. Это является абсолютным рекордом. В последний раз "красная фурия" потерпела поражение в квалификации аж в 1993 году - от Дании (0:1). С тех пор в активе "красно-желтых" 51 победа и 14 ничьих.

Сборная Испании не проигрывает в квалификации первенств планеты 65 матчей подряд, что является рекордом

В другом поединке группы "B" шведы разгромили на выезде Косово со счетом 3:0. Главная звезда скандинавов Златан Ибрагимович отметился результативным пасом пяткой. После возвращения в сборную форвард "Милана" отдал две голевые передачи и помог своей команде одержать две победы.

Первый матч в группе выиграла Франция. После ничьей с украинцами "трехцветные" одолели на выезде Казахстан - 2:0. Счет открыл Усман Дембеле, еще один мяч в свои ворота отправил Сергей Малый.

Таким образом, Франция выиграла семь выездных матчей подряд с общим счетом 13:1. Это лучшая серия "трехцветных" за 30 лет - в период с января 1990 по октябрь 1991 они также победили в гостях семь раз кряду. В последний раз французам не удавалось одолеть соперника на чужом поле в июне 2019 года.

В параллельной встрече группы Украина сыграла вничью с финнами (1:1). Расклад здесь такой: лидирует с четырьмя очками Франция, далее идут Финляндия с Украиной (по два очка), Босния и Герцеговина (один балл) и Казахстан, не набравший пока ни одного очка.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Вторую победу подряд в отборочном цикле одержала Армения. Команда Хоакина Капарроса обыграла на старте турнира Лихтенштейн (1:0), после чего дома победила крепкую сборную Исландии - 2:0. Окончательный счет в поединке с "викингами" установил полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян.

К слову, Армения продлила беспроигрышную серию до семи встреч: с сентября прошлого года она выиграла в пяти матчах и дважды делила очки с соперниками.

Шесть очков в группе "G" набрала также Германия: в воскресенье вечером немцы одолели в гостях Румынию (1:0). Единственный мяч на 16-й минуте забил хавбек "Баварии" Серж Гнабри.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: Болгария - Италия - 0:2, Дания - Молдавия - 8:0, Албания - Англия - 0:2, Швейцария - Литва - 1:0, Израиль - Шотландия - 1:1, Австрия - Фарерские острова - 3:1, Сан-Марино - Венгрия - 0:3, Польша - Андорра - 3:0, Северная Македония - Лихтенштейн - 5:0.

Добавим, что во вторник третий матч в отборочном цикле проведет сборная России: команда Станислава Черчесова встретится в гостях со Словакией. В первых двух турах россияне набрали шесть очков, обыграв Мальту (3:1) и Словению (2:1). Что касается словаков, то они потеряли сначала очки на выезде с Кипром (0:0), а затем сенсационно не смогли победить дома Мальту (2:2), уступая по ходу встречи 0:2.

Где будем смотреть

30 марта, вторник, "Матч ТВ"

21.45. Сборная Словакии - Сборная России. Прямая трансляция.

Тем временем

Молодежная сборная России проиграла французам (0:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. В таблице квартета "С" лидируют с шестью очками датчане, у нашей команды и Франции в активе по три очка, у исландцев - ни одного. Встречи третьего тура пройдут 31 марта: россияне будут соперничать с Данией.

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