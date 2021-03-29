Итоговое сочинение в школах перенесено на 15 апреля

Итоговое сочинение в школах перенесено с 5 на 15 апреля. Приказ министерства просвещения и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что итоговое сочинение будет перенесено, ранее заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Теперь вышел утвержденный документ.

- Слова "5 апреля 2021 г." заменить словами "15 апреля 2021", - говорится в нем.

Также назначены резервные дни: 5 и 19 мая.

Напомним, "зачет" за сочинение - это допуск к ЕГЭ. Основной период ЕГЭ планируется начать 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый единый - по русскому языку, согласно проекту расписания, пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.