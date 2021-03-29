К 2030 году в России могут исчезнуть коммунальные квартиры

Коммунальные квартиры могут исчезнуть в России к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

К 2030 году, по мнению вице-премьера, большой объем коммуналок может уйти в прошлое. "Вопрос индивидуальной квартиры - либо в аренду, либо в собственность - будет решен к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем", - сказал он.

К 2030 году в России планируется построить более миллиарда квадратных метров жилья, а также увеличить объемы строительства до 120 млн квадратных метров ежегодно.

Сейчас во многих регионах спрос на жилье превысил предложение, сообщал недавно министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Опросы показывают, что многие россияне хотели бы улучшить жилищные условия, отметил он на саммите деловых кругов "Сильная Россия". Это означает, что миллиард квадратных метров нового жилья, которое планируется построить до 2030 года, будет востребован. "В этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков - задача министерства и правительства", - подчеркнул министр.