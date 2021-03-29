Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых

Правительство упростит порядок предоставления самозанятым льготных кредитов. До конца года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями, у них появится возможность подать заявку через портал государственных услуг.

"Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств, - указал глава кабмина. - Представители малого бизнеса так же просто смогут оформить там и льготную лизинговую поддержку. Это поможет им без лишних затрат расширить или модернизировать свое производство".

По словам Мишутина, также предполагается существенно расширить перечень государственных услуг, которые можно будет получить на едином портале, в том числе выписку о наличии вклада в банке, которая необходима для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации.