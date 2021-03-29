Как использовать произведения искусства в рекламе и книгах, рассказали на non/fictio№22

25 марта в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№22 состоялась сессия "Права авторов произведений изобразительного искусства в издательской деятельности и рекламе". Главной темой стало легальное использование на страницах книг изображений произведений изобразительного искусства.

В сессии приняли участие директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес и руководитель отдела по работе с плательщиками УПРАВИС Алексей Кисточкин.

За последние два года УПРАВИС договорилась со всеми крупными издательствами России - теперь они регулярно предоставляют данные об использовании изображений произведений изобразительного искусства в своих книгах после выплаты вознаграждения автору или правообладателю. Но тем не менее в управлении правами на произведения искусства остается много нерешенных проблем.

В частности, возникают сложности при оформлении наследства на объекты авторского права. По словам Эрика Вальдес-Мартинеса, в России пока еще не сформировалась устойчивая правовая культура и в большинстве случаев наследники не включают в наследственную массу интеллектуальную собственность: "Права наследования авторских прав оформить можно, но наша практика показывает, что здесь каждый случай уникален. По конкретному автору и его наследникам возникает много вопросов. В частности, если лицо унаследует какое-либо материальное имущество, например квартиру или машину, но при этом не оформляет в качестве наследства интеллектуальные права на произведения умершего автора. Позже в таких случаях можно у того же нотариуса дооформить права на интеллектуальную собственность наследодателя, если, конечно, этими правами никто другой к тому моменту не владеет".

Значительная часть использования произведений искусства приходится на рекламные печатные материалы. Представителями УПРАВИС было отмечено, что в каждом случае необходимо определить, используются ли эти материалы в коммерческих целях: "Существует разница между рекламным значением использования произведений и теми случаями, когда произведения используются в качестве анонса планируемых и проводимых мероприятий, например выставок. В соответствии с законом, если произведение используется в новостном контенте для анонсов проводимых мероприятий, тогда согласия правообладателей не требуется. Но в случае, если эта демонстрация имеет своей целью рекламу проводимого события, где будет взиматься плата за билеты, либо будет реализовываться продукция данного организатора, либо преследоваться другие коммерческие цели, то необходимо заключать договор с правообладателем".

Эрик Вальдес-Мартинес отметил, что очень много музеев и организаторы выставок обращаются в УПРАВИС для получения лицензии на коммерческое использование произведений. В число объектов лицензирования входят каталоги выставки, где демонстрируются произведения из разных коллекций, сувенирная продукция, магниты, календари, блокноты, ручки, майки, футболки, а также рекламная продукция, баннеры, раздаточные материалы, буклеты, постеры и т.д.

Участники сессии также рассказали о случаях, когда требуется дополнительное лицензирование. После заключения договора на использование произведения искусства издатели публикуют фотографии книги на своем сайте или в социальных сетях.

Когда в интернете демонстрируются страницы книги с изображениями произведений искусства, это является дополнительным видом использования - так называемое воспроизведение и доведение до всеобщего сведения в сети Интернет. Руководитель УПРАВИС подчеркнул, что обложку книги демонстрировать в интернете закон не запрещает, но для показа ее содержимого необходимо заключать дополнительный договор с правообладателем: "Мы прекрасно понимаем желание прорекламировать книгу в интернете, но нужно учитывать требования законодательства. Поэтому мы всегда рекомендуем издателю делать текстовую аннотацию с перечислением авторов, чьи работы размещены в книге, вместо того чтобы размещать изображения отдельных страниц. Лицензионный договор на демонстрацию в сети Интернет зачастую будет стоить дороже, чем лицензионный договор на само печатное издание".

В завершении сессии Эрик Вальдес-Мартинес заявил, что как издателям, так и правообладателям необходимо участие организации-посредника в управлении правами, переговорах об использовании произведения и заключении лицензионного договора. Соблюдение законодательства об авторском праве и грамотная коммерциализация интеллектуальной собственности принесут выгоду всем игрокам рынка.

Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства (УПРАВИС) - некоммерческая организация, аккредитованная государством, по защите и управлению правами в сфере изобразительного искусства.

Основными направлениями деятельности организации являются сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения по праву следования и использованию исключительных прав, представление интересов обладателей права следования и авторов произведений изобразительного и фотографического искусства в государственных и иных учреждениях, а также сотрудничество с авторско-правовыми организациями по коллективному управлению правами иностранных государств.

УПРАВИС действует на основании международных договоров по авторскому праву, заключенных Российской Федерацией, а также соглашений о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями, что позволяет авторам и наследникам получать авторское вознаграждение, собранное как на территории России, так и за ее пределами.

С декабря 2012 года УПРАВИС является предварительным членом CISAC - Международной конфедерации обществ авторов и композиторов.