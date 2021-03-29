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29.03.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Бот в помощь

Как найти бесплатную еду в соцсетях
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
В России все популярнее становится фудшеринг - бесплатная раздача излишков продуктов. Этому посвящены и сайты, и сообщества в соцсетях. Сейчас найти нужный набор продуктов стало еще проще - для этого появились чат-боты в Telegram.

Первые - 1 МЛН ТОНН и @AIFoodBot - уже работают в тестовом режиме. Они появились по итогам конкурса, организованного АНО "Россия - страна возможностей" и Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Чтобы найти нужный набор продуктов, теперь не нужно пересматривать все объявления в соцсетях, это сделают боты. Достаточно указать, в каком районе удобно забирать еду и какие продукты нужны. После регистрации бот начнет присылать ссылки на объявления, которые соответствуют запросам.
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По оценке ТИАР-Центра, ежегодно в России выбрасывается более 40% продовольствия. Из них более 8% приходится на этап сельхозпроизводства, примерно столько же теряется при переработке. В магазинах потери составляют еще около 5%. Но наибольшие потери, почти 12%, образуются на этапе потребления, в домохозяйствах. Еще около 7% теряется при транспортировке, логистике и т.д.

Из всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО) на пищевые отходы приходится около 28% - 17 млн тонн в год. Эти отходы выделяют около 2,4 млн тонн метана, а также аммиак и сероводород. Больше половины (62%) в пищевых отходах домохозяйств занимают хлебобулочные и макаронные изделия, мука. А молочные продукты лидируют по доле потерь у розницы - 47%.

Фудшеринг-проекты спасают около 7 тыс. тонн продовольствия в год. Но потенциально с развитием технологий можно спасти 1 млн тонн. Этим можно накормить около 1,3 млн человек, предотвратить выброс 143 тыс. тонн метана. "При этом скорость распределения еды в фудшеринге играет огромную роль. Ведь у продуктов есть срок годности. Важно, чтобы еда нашла своего потребителя до того, как срок годности истек", - говорит гендиректор консалтинговой компании "ТИАР-Центр" Антон Губницын.

С помощью фудшеринг-проектов в России можно ежегодно спасать до 1 млн тонн качественной еды и этим кормить 1,3 млн человек

Круг сторонников фудшеринга в последние годы стремительно растет. При этом забирают продукты с истекающими сроками годности далеко не только нуждающиеся граждане, но и те, кто таким образом помогает спасти еду, отмечает Александра Легкая, основательница группы фудшеринга "Отдам даром еду". Любой желающий может через группу в соцсети отдать излишки. Ежедневно волонтеры группы забирают на овощебазах, в магазинах и общепите несколько тонн продукции. В основном крупы, макароны, овощи и фрукты.

40 процентов продовольствия выбрасывается в России ежегодно, наибольшие потери образуются на этапе потребления, в домохозяйствах

В прошлом году вступил в силу закон, благодаря которому компании могут жертвовать на благотворительность до 1% выручки без налогов. Благотворительный фонд продовольствия "Русь" выступил с предложением распространить эту меру на НДС, чтобы стимулировать торговлю передавать нуждающимся людям продукцию, у которой скоро истекает срок годности.

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