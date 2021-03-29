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29.03.2021 10:05
Рубрика: Культура

Каннский фестиваль могут перенести на октябрь

Текст: Валерий Кузнецов
Вокруг главного европейского кинофестиваля в Каннах вновь клубятся слухи.
Фото: КиноПоиск Фото: КиноПоиск
Фото: КиноПоиск

Обычно он проходит в середине мая. В прошлом году это был первый крупный фестиваль, жизнь которого была нарушена пандемией. Сначала его перенесли на конец июня, но коронавирус перешел в очередное наступление, Франция была наглухо закрыта, и фестиваль в его обычном формате пришлось отменить вовсе.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В 2021 году пандемия в Европе по-прежнему не сдает позиций и продолжает ограничивать всю культурную жизнь. Театры и кино закрыты, вводятся то локдаун, то комендантский час, и конца этому пока не видно. Когда стало очевидно, что и в этом мае ситуация кардинально не улучшится, директор фестиваля Тьерри Фремо сообщил, что принято решение провести его в июле. Фестиваль стал интенсивно готовить свою программу и даже разослал журналистам приглашения, запустив процесс их аккредитации. Но коронавирус в стране продолжает свирепствовать, Францию объявили зоной повышенного риска, а 29 марта французские врачи обратились к правительству с требованием закрыть границы "на фоне неминуемой катастрофы".

Трудно надеяться, что за два оставшихся до июля месяца свершится чудо, и Франция сумеет достаточно оправиться от удара, чтобы принять международный кинематографический форум. И по данным, проникшим в европейскую прессу, в дирекции обсуждают вопрос об очередном переносе Каннского фестиваля - уже на октябрь.

Осень - время перегруженное крупными киносмотрами. Только в сентябре обычно проходят фестивали и Венеции, Торонто, Сан Себастьяне. Сгрудившись столь тесно, фестивали неизбежно теряют в весе, но сейчас, как говорится, не до жиру - мировое кино борется за выживание. Его наиболее громкие премьеры всегда были тесно связаны именно с фестивалями - престижные Золотые пальмовые ветви, "Львы" и "Медведи" автоматически обеспечивали им успешный прокат. Сейчас вся сложившаяся система крупных релизов полностью разрушена, самые сенсационные новинки уже много месяцев лежат на полке в ожидании лучших времен. К ним относятся такие фильмы, как "Французский вестник" Уэса Андерсона - его премьера предполагалась еще на Каннском фестивале 2020 года, но о нем до сих пор ничего не слышно. Бесконечно откладывается выпуск на экраны блокбастеров "Черная вдова" Кейта Шортланда со Скарлетт Йоханссон, "Смерть на Ниле" Кеннета Браны, новой серии бондиады "Не время умирать" с Дэниэлем Крейгом, ремейка знаменитого мюзикла "Вестсайдская история" в версии Стивена Спилберга.

Каннский кинофестиваль Культура Кино и ТВ Мировое кино В мире Европа Франция

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