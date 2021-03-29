Кассационный суд запретил сносить сараи советской постройки

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение всем нижестоящим судам: запрещено сносить старые сараи из-за их несоответствия современным требованиям. Советские постройки защищены временем, так как закон не имеет обратной силы.

В обзор судебной практики кассационного суда попал судебный спор в Московской области. Некий гражданин А. потребовал сноса соседского сарая. Экспертиза подтвердила: постройка не соответствует ни строительно-техническим, ни санитарным, ни противопожарным нормам и правилам. А кроме того, она стоит слишком близко от границы участков: до забора меньше метра. Поэтому у истца-соседа есть все основания нервничать, глядя на изъеденные временем стены.

По всем действующим правилам сараю светила высшая мера. И нижестоящие инстанции недрогнувшей рукой приговорили его к сносу. Однако судьи не учли главного: сарай был построен задолго до принятия Гражданского кодекса России. А значит, современные законы над ним не властны.

По данным экспертов, сарай был построен еще в 1972 году. Если кто-то хочет превратить его в руины, тот должен поднять законы, действовавшие в те времена.

"Принимая решение о сносе спорного строения, суд первой инстанции не указал никакого закона, действовавшего в период возведения этого строения, предусматривающего такого рода ответственность, - пояснил Первый кассационный суд. - В обоснование вывода о нарушениях, допущенных при строительстве сарая, суд первой инстанции не привел ни одного нормативного акта, действовавшего на момент его постройки, на строительство которого разрешения не требовалось".

Поэтому решение нижестоящих инстанций было отменено. Сарай спасен. А само дело включено в обзор судебной практики в качестве назидания судьям.

Сарай нельзя назвать самовольной постройкой: на его строительство не нужно разрешение

Кстати, сарай, возведенный на своем участке, никак нельзя назвать самовольной постройкой. Это разъяснил суд в Вологодской области. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, там рассматривали похожее дело, только речь шла о сносе сарая 1982 года. "Выдача разрешения на строительство объектов вспомогательного назначения ни ранее, ни в настоящее время не требуется", - пояснил суд. В том деле хозяева построили сарай через дорогу от своего дома. Но после межевания сарай оказался на земле соседа. Сосед его снес, но был неправ. Поэтому должен выплатить компенсацию.