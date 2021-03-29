Новости

СМИ: Финк может сменить Тедеско в "Спартаке" 10:00
В Эстонии созвали кризисный штаб по психическому здоровью населения 09:53
При крушении вертолета на Аляске погиб чешский мультимиллиардер 09:51
В московском зоопарке проснулись сурки 09:46
"Пробка" в Суэцком канале не задержала российскую нефть 09:33
Корвет "Совершенный" провел стрельбу по невидимым целям в Японском море 09:21
На Мамаевом кургане отреставрируют еще девять объектов 09:11
В Москве в понедельник сохранится теплая погода 09:09
Устранение последствий циклона в Забайкалье оценили в 108,4 млн рублей 09:04
Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор-Сич" 08:55
В уральской колонии осужденные устроили бунт 08:40
Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении детского пособия 07:48
В столице завершен капитальный ремонт Сколковского путепровода 07:31
На Сахалине пропал водолаз-любитель 07:30
Венесуэла предложила нефть в качестве платы за вакцины от коронавируса 07:00
Перечислены регионы-лидеры по уровню зарплат в провинции 06:33
Врач опроверг слухи об эпидемии тяжелой половой инфекции в России 06:31
Более 100 миллионов прививок от COVID-19 сделали в Китае 06:21
В австралийском Брисбене ввели локдаун из-за роста случаев COVID-19 05:34
Жители Румынии выступили против ужесточения карантина 05:31
Пушков оценил заявление США о выстраивании отношений с КНР с позиции силы 04:59
Единая база цифровых профилей мигрантов появится в России 04:41
Мужчина открыл огонь по сотрудникам нацпарка в США 04:40
Число пострадавших от пожара на НПЗ в Индонезии выросло до 20 04:21
В акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,6 04:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
29.03.2021 08:55
Рубрика: В мире

Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор-Сич"

Текст: Юрий Когалов

Ситуация с предприятием "Мотор-Сич", которое было национализировано Киевом, может привести к масштабному выводу иностранного капитала с Украины. Такое мнение выразил декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

В МИД КНР прокомментировали национализацию украинского завода "Мотор-Сич"

"Инцидент с "Мотор-Сич" серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций", - цитирует РИА Новости мнение Хун Тао.

По его словам, Киев мог пойти на обострение с китайским бизнесом под внешним давлением, поддавшись на обещания финансовой поддержки со стороны Запада. Однако, если инвесторы из КНР уйдут, а обещанная помощь не поступит вовремя, "это обернется серьезным ущербом для экономики Украины". "Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта", - отметил эксперт. Также он обратил внимание на то, что в последние годы часто происходят провалы сделок по приобретению предприятий из-за вмешательства правительства Украины.

В мире экс-СССР Украина В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин назвал условие снятия ограничений в России
Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении детского пособия
РБК: ФНС предложила усилить контроль за продавцами на рынках
Единая база цифровых профилей мигрантов появится в России
Гинцбург рассказал о массовом заражении домашних животных COVID-19
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"