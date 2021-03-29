Китайский эксперт предрек Украине большие потери из-за дела "Мотор-Сич"

Ситуация с предприятием "Мотор-Сич", которое было национализировано Киевом, может привести к масштабному выводу иностранного капитала с Украины. Такое мнение выразил декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

"Инцидент с "Мотор-Сич" серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций", - цитирует РИА Новости мнение Хун Тао.

По его словам, Киев мог пойти на обострение с китайским бизнесом под внешним давлением, поддавшись на обещания финансовой поддержки со стороны Запада. Однако, если инвесторы из КНР уйдут, а обещанная помощь не поступит вовремя, "это обернется серьезным ущербом для экономики Украины". "Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта", - отметил эксперт. Также он обратил внимание на то, что в последние годы часто происходят провалы сделок по приобретению предприятий из-за вмешательства правительства Украины.