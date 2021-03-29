Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 45-ю сессию в Казани

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО выбрал место проведения 45-й сессии. В 2022 году она состоится в Казани. Об этом, как передает ТАСС, рассказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

По его словам, сессия будет приурочена к 50-му юбилею Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. "В рамках мероприятия также пройдут Форум управляющих объектами всемирного наследия, Молодежная модель и детская смена во Всероссийском детском центре "Орленок", - сообщил Орджоникидзе.

Как ожидается, в сессии примут участие около 4 тысяч делегатов, в том числе министры культуры, образования и экологии разных стран.