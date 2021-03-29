Крашенинников и Толстой возглавили топ-10 эффективных депутатов

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", составленный за полгода до выборов политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым.

Эксперты отметили, что из исследования были исключены председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Далее в рейтинге - депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, единороссы Александр Хинштейн, Андрей Макаров, Антон Гетта, Ирина Яровая, Вячеслав Никонов, эсер Олег Нилов.

Политологи отмечают, что началась активная фаза подготовки к выборам - это приоритет для большинства депутатов Госдумы. Эксперты ожидают всплеск популистских инициатив от парламентариев в оставшиеся три месяца работы седьмого созыва.

Кроме того, авторы рейтинга прогнозируют, что текущий состав палаты по итогам единого дня голосования в сентябре будет обновлён более чем на половину. "Разворачивается острая борьба за второе место, между СР и ЛДПР, коммунисты пока отстают и занимают третье место", - отмечают политологи.