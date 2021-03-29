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29.03.2021 12:48
Рубрика: Власть

Крашенинников и Толстой возглавили топ-10 эффективных депутатов

Текст: Ксения Воронцова

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", составленный за полгода до выборов политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Эксперты отметили, что из исследования были исключены председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Далее в рейтинге - депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, единороссы Александр Хинштейн, Андрей Макаров, Антон Гетта, Ирина Яровая, Вячеслав Никонов, эсер Олег Нилов.

Политологи отмечают, что началась активная фаза подготовки к выборам - это приоритет для большинства депутатов Госдумы. Эксперты ожидают всплеск популистских инициатив от парламентариев в оставшиеся три месяца работы седьмого созыва.

Кроме того, авторы рейтинга прогнозируют, что текущий состав палаты по итогам единого дня голосования в сентябре будет обновлён более чем на половину. "Разворачивается острая борьба за второе место, между СР и ЛДПР, коммунисты пока отстают и занимают третье место", - отмечают политологи.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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