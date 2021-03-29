Лукашенко подчеркнул важность обеспечения безопасности граждан

Важность обеспечения спокойной и безопасной жизни граждан Беларуси стало лейтмотивом выступления Александра Лукашенко на совещании в понедельник по вопросу о состоянии общественно-политической обстановки в стране, передает его пресс-служба.

Прежде всего, президент предложил проанализировать обозначенную тематику, как действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность, что нужно предпринять, исходя из меняющейся обстановки. Он напомнил, что уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни в стране не будет. "Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку".

Говоря о перспективах и прогнозах развития ситуации, он обратил внимание на важность обеспечения и экономической безопасности страны. "Мы живем не в закрытом мире. И свою внутреннюю, экономическую, прежде всего, безопасность мы должны обеспечить сами", - заявил белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что власть никогда не допустит, чтобы народ боялся выйти на улицы. "Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно, прежде всего, для города-героя Минска", - подчеркнул белорусский лидер. Он дал понять, что "надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать, - подчеркнул глава государства. - Поймут они нас или нет, услышат или нет - это их дело. Но с людьми надо разговаривать".

В этой связи он дал отдельное поручение председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой, которая является и уполномоченным президента по городу Минску. "Смотрите за порядком. Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат", - сказал президент.