Первая ракетка турнира в Майами, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала соревнований. Но из-за сильнейших судорог в ногах матч против Алексея Попырина, занимающего 86-е место в рейтинге ATP, превратился для лидера посева в настоящее испытание.

После окончания встречи, завершившейся со счетом 7:6, 6:7, 6:4 в пользу Медведева, Даниил признался, что даже трехсетовая победа в финале "Большого шлема" не принесла бы того чувства, которое он испытал после матчбола в третьем круге турнира в Майами.

- Я думал только о том, чтобы не упасть. Потому что, если бы я упал, я бы уже, наверное, не смог подняться. Были моменты, когда я хотел просто лечь и сказать: "Ладно, больше не могу, все кончено". Но я понимал, что не смогу потом принять такое свое решение, - приводит слова Медведева пресс-служба Тура. - В концовке матча я почти не мог ходить - ноги совсем не слушались. Я не мог их ни согнуть, ни разогнуть. Был ограничен в движениях. Я не мог делать шаги длиннее сантиметров десяти.

Медведев подобрал сразу несколько определений для этого матча: адский, сумасшедший и даже забавный.

- В каком-то смысле матч получился забавным, запоминающимся. Конечно, для меня, а не для соперника, - отметил Даниил. - Знаете, самое смешное в том, что я должен был выигрывать в двух сетах - тогда мы бы вообще не говорили ни о каких судорогах. Но получилось вот так. И я рад, что смог преодолеть возникшие трудности и победить.

К сожалению, другой россиянин Карен Хачанов в четвертый круг не смог пробиться. Хачанов, посеянный под 14-м номером, проиграл итальянцу Яннику Синнеру (21) со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

Уже после подписания этого номера "РГ" в печать решилась турнирная судьба Андрея Рублева. За выход в 1/8 финала он сражался с венгром Мартоном Фучовичем. Это уже третья встреча двух теннисистов в марте. Фучович уступил Рублеву в Дохе (на отказе) и Дубае. Так что их противостояние превращается в принципиальное соперничество.