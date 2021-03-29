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29.03.2021 13:11
Рубрика: Общество

Международная акция "Сад памяти" второй год продолжает объединять страны

Акция "Сад памяти" вновь вышла на международный уровень. Первое зарубежное мероприятие 2021 года состоялось в Кыргызстане. Далее акция пройдет в Армении.

В Бишкеке высадили 80 деревьев - по одному на каждый год с начала Великой Отечественной войны. Сад памяти накануне, 28 марта, разбили на братском кладбище советских воинов "Кызыл-Аскер" - крупнейшем в стране. "Сегодняшняя акция очень трогательная и по-особому памятная для нас, - отмечает координатор движения "Волонтеры Победы" в Кыргызстане Анастасия Шевченко. - Год назад мы не имели возможности принять участие в акции из-за карантинных мер. Все ждали, и сейчас мы создаем Сад памяти впервые. Несмотря на погоду, собралось очень много участников.

Мероприятие объединило жителей Бишкека и близлежащих населенных пунктов, волонтеров, школьников и студентов, представителей местной власти, Бишкекского городского кенеша, Посольства России в КР и Россотрудничества. Всего на сегодня в рамках акции высажено уже порядка 800 тысяч деревьев.

Отметим, одно из деревьев в Саду памяти было посажено в честь Героя Советского Союза, генерал майора Даира Асанова, именем которого названы Национальный военный лицей Кыргызстана и парк Победы в южной части столицы. Его подвиг накануне увековечила внучка Героя, Аймира Асанова. Она же озвучила просьбу, направленную Волонтерам Победы и другим участникам акции за рубежом.

- В марте 1943 года в селе Пятницкое под Харьковом в четырехчасовом неравном бою Аймир Асанов подбил восемь танков, шесть бронемашин и до сорока автоматчиков. Я бы очень хотела, чтобы в данном селе, в Пятницком, было посажено дерево в память о моем дедушке, - попросила Аймира.

Принять участие в акции "Сад памяти" может каждый. Достаточно зайти на карту садпамяти2021.рф, найти ближайшую к себе точку и зарегистрироваться. Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, либо нарисовав его вместе с детьми, а после - зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в социальные сети.

Справка

Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы.

Общество Природа

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