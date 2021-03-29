Минцифры разработало новые меры по защите персональных данных

"Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов", - пояснили РИА Новости в Минцифры.

В ведомстве отметили, что бизнес сможет передавать органам власти обезличенные данные своих клиентов.

При этом каждый случай будет рассматриваться отдельно, а полученные данные будут использоваться для принятия решения, например, при анализе различных вариантов развития транспортной инфраструктуры.