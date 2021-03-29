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29.03.2021 12:28
Рубрика: Экономика

Минцифры разработало новые меры по защите персональных данных

Текст: Василий Кошкин
Минцифры разработало поправки в закон о персональных данных. В частности, ведомство планирует обязать операторов связи запрашивать согласие абонентов на продажу персональных данных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов", - пояснили РИА Новости в Минцифры.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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В ведомстве отметили, что бизнес сможет передавать органам власти обезличенные данные своих клиентов.

При этом каждый случай будет рассматриваться отдельно, а полученные данные будут использоваться для принятия решения, например, при анализе различных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Закон "О персональных данных"

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