Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках

Минфин вместе с Федеральной налоговой службой подготовили поправки, направленные против уклонения продавцов на розничных рынках от применения кассовых аппаратов.

Ранее об этом сообщил РБК, после чего Минфин и ФНС прокомментировали журналистам причины и суть предложений. Они не коснутся продавцов, торгующих на рынке товарами собственного производства - у них право неприменения ККТ сохранится, подчеркивают в Минфине.

Задачу усилить контроль за соблюдением "кассовой дисциплины" на розничных рынках поставил президент России, отмечает Минфин. Там называют несколько системных проблем:

1. Недобросовестные арендаторы пользуются "размытой" формулировкой закона о случаях, когда ККТ может не применяться, мимикрируя под "льготные" категории (кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров).

2. Управляющие рынками компании не заинтересованы, а зачастую и сопротивляются легализации торговли на своих объектах.

3. Из-за уклонения от применения ККТ на рынках наблюдается теневой оборот наличных, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов.

4. Отсутствует "прослеживаемость" товаров, невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж, в результате страдают покупатели.

5. Продавцы, уклоняющиеся от использования ККТ, получают конкурентные преимущества перед теми, кто ведет бизнес легально.

Что предлагают Минфин и ФНС:

1. Сокращение перечня случаев, при которых ККТ на розничном рынке может не применяться.

2. Уточнение обязанности потенциальных арендаторов при заключении договора об аренде торгового места предоставлять документальное подтверждение наличия ККТ, введение ответственности управляющих компаний за допуск на рынок лиц, не имеющих ККТ.

3. На сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет. Это нужно для реализации обязанности управляющих компаний постоянно контролировать наличие у арендатора зарегистрированной ККТ. Сейчас, во-первых, нет четкого алгоритма, кого и как проверять, а во-вторых, нет ответственности за проверки, поправки устраняют эти недостатки.

4. Введение "упрощенного" порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Меры ответственности еще обсуждаются. "Текущее законодательство уже предусматривает для субъектов МСП при выявлении нарушений в первый раз ограничиваться предупреждениями, - отмечают в ФНС. - Это позволяет переходить на новый порядок бизнесу максимально мягко".

"Предлагаемые изменения направлены исключительно на фактическую реализацию существующих обязанностей применения ККТ продавцами и осуществления контроля за этим управляющими компаниями", - подчеркивают в Минфине.

"Обеление розничных рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли, - указывает ФНС. - Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт".