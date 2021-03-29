Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) подготовили поправки в законодательство, направленные против уклонения продавцов на розничных рынках от применения кассовых аппаратов. Фактически торговать на рынках без кассы смогут только те, кто продает товары собственного производства и максимум на пяти квадратных метрах. Поправки ведомств фактически решают две задачи - пытаются нейтрализовать одну из главных "черных" финансовых дыр в виде рынков и дают сигнал бизнесу, что попытки ухода от налогов будут жестко пресекаться.

Из-за уклонения от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках наблюдается теневой оборот наличных. Это приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов, подчеркивают в минфине. Отсутствует и прослеживаемость товаров, из-за чего невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж. Из-за этого на рынках можно встретить нелегальную, санкционную или контрафактную продукцию, которая небезопасна для потребителей, отмечают в минфине

Обеление рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли, рассчитывают в ФНС. Законодательство о ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Тогда не было онлайн-касс, а порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории, подчеркивают в налоговой службе. "Поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты. Кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 кв. м", - указывают в ФНС.

Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас. Но нынешнее законодательство не дает четкого алгоритма, кого и как проверять, не прописывает ответственность. В поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но дается понятный инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет, рассказывают в налоговой службе.

"Торговать из-под кассы" - не вносить ряд операций в чек - всегда было одной из самых популярных схем ухода от налогов в рознице, говорит руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Объявленные меры - закономерное продолжение тенденции по борьбе с налоговыми уклонениями и выводу экономики из тени. "Важно понимать, что, несмотря на кризис и тяжелое положение многих участников рынка, финансовая дисциплина все равно нужна. Настроения по уходу от налогов сейчас как никогда сильны, но на самом деле уклонение от налогов в макроэкономическом масштабе является плохой стратегией: это приведет к снижению конкурентоспособности честных налогоплательщиков, к лавинообразному разрастанию серого сектора, снижению доходов бюджета, вероятно, к росту номинальной налоговой нагрузки и к ухудшению условий восстановления экономики", - подчеркивает Суслина. Поэтому задача финансовых органов сейчас притушить этот "импульс" в самом начале, считает она.

Доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли составляет почти 5%, а весь оборот за 2020 год составил более 33 трлн рублей: на кону стоят действительно масштабные суммы (миллиарды рублей налогов), которые не должны проходить мимо бюджета, говорит главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. По его мнению, также должна ужесточаться ответственность самих предпринимателей, не использующих ККТ: должны работать не только предупреждения, но и более жесткие штрафы с реальными ограничениями по реализации права продавать товар на определенный срок.