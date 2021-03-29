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Рубрика: Экономика

Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении детского пособия

Текст: Александр Проценко

Минтруд сообщил об изменениях в проект постановления с новыми правилами, , назначения пособий на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Изменения начнут действовать с первого апреля этого года.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В пресс-службе ведомства сообщили, что требования смягчены в сравнении с первым вариантом проекта, для того, чтобы учесть все возможные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении. Об этом написали "Известия".

По новому варианту правил органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а родитель, который претендует на пособие владеет лишь небольшой частью. Кроме того, этот момент важен и при получении наследства. Также, если в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном - 1 га, если он расположен в сельской местности.

Важно отметить, что в расчет нуждаемости претендентов на пособие не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. В случае земельных наделов не учитываются также дальневосточные гектары.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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