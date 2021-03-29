Минздрав Кипра разрешил пускать в страну туристов из России

Министерство здравоохранения Кипра включило Россию в список стран, откуда туристам разрешено приезжать на остров. Как пишет in-cyprus.philenews.com, в республике все страны делят на группы в зависимости от эпидемиологической ситуации.

С 1 апреля Россия включается в "красный список". Пассажиры, прибывающие из таких стран, могут избежать карантина по прибытии, если предоставят два отрицательных ПЦР-теста, один, сделанный в течение 72 часов до вылета, второй - сразу по прилету, прямо в аэропорту. Помимо России в него включены Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия, Сербия, США, Армения, Грузия, Бахрейн, Катар.

Если эпидемиологическая ситуация в РФ улучшится, она будет переведена в "оранжевый список", позволяющий въехать на Кипр только с одним отрицательным тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до рейса. Ранее такие условия были предоставлены путешественникам из Ирландии, но после ухудшения ситуации эта страна вновь вернулась в "красный список".