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29.03.2021 12:29
Рубрика: Власть

Мишустин поручил проработать вопрос летнего отдыха детей

Текст: Владимир Кузьмин
Детский летний отдых в этом году обязательно должен состояться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство поручило Роспотребнадзору изменить требования к оздоровительной кампании, чтобы увеличить еще на четверть заполняемость лагерей.

О приближении летнего сезона глава кабинета министров напомнил на оперативном совещании со своими заместителями. Это время, когда дети могут укрепить здоровье, набраться сил и отдохнуть. "И, конечно, важно занять детей интересным делом, чтобы они увидели красивые места нашей огромной страны", - добавил премьер.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Все решения для организации летней оздоровительной кампании необходимо принимать уже сейчас, указал Мишустин, поставив на первые места вопросы безопасности и максимально широкого охвата детей отдыхом. В прошлом году из-за ограничений, вызванных коронавирусом, по всей стране получилось задействовать только 20 процентов лагерей, которые по санитарным правилам заполнялись только наполовину. "Тем не менее в них отдохнули свыше 1 миллиона 300 тысяч ребят, и благодаря санитарным мерам не было вспышек заболеваемости коронавирусом среди детей и персонала", - подчеркнул Мишустин.

Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется. "Правительство поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению требований к проведению оздоровительной кампании, чтобы увеличить еще на четверть заполняемость летних оздоровительных учреждений", - сообщил председатель правительства. Документ проходит общественное обсуждение. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено взять вопрос на личный контроль.

- Детский отдых в этом году обязательно должен состояться, - заявил Михаил Мишустин. - Крайне важно, чтобы наши морские здравницы могли принять ребят и из других регионов, ведь в прошлом году дети отдыхали только в тех местах, где проживают непосредственно.

Снова вернуться к работе палаточные лагеря, чью деятельность приостанавливали, однако в каждом регионе решение об их открытии предстоит принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Правительство Председатель Правительства Отдых детей в летних лагерях

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