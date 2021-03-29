Детский летний отдых в этом году обязательно должен состояться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство поручило Роспотребнадзору изменить требования к оздоровительной кампании, чтобы увеличить еще на четверть заполняемость лагерей.

О приближении летнего сезона глава кабинета министров напомнил на оперативном совещании со своими заместителями. Это время, когда дети могут укрепить здоровье, набраться сил и отдохнуть. "И, конечно, важно занять детей интересным делом, чтобы они увидели красивые места нашей огромной страны", - добавил премьер.

Все решения для организации летней оздоровительной кампании необходимо принимать уже сейчас, указал Мишустин, поставив на первые места вопросы безопасности и максимально широкого охвата детей отдыхом. В прошлом году из-за ограничений, вызванных коронавирусом, по всей стране получилось задействовать только 20 процентов лагерей, которые по санитарным правилам заполнялись только наполовину. "Тем не менее в них отдохнули свыше 1 миллиона 300 тысяч ребят, и благодаря санитарным мерам не было вспышек заболеваемости коронавирусом среди детей и персонала", - подчеркнул Мишустин.

Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется. "Правительство поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению требований к проведению оздоровительной кампании, чтобы увеличить еще на четверть заполняемость летних оздоровительных учреждений", - сообщил председатель правительства. Документ проходит общественное обсуждение. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено взять вопрос на личный контроль.

- Детский отдых в этом году обязательно должен состояться, - заявил Михаил Мишустин. - Крайне важно, чтобы наши морские здравницы могли принять ребят и из других регионов, ведь в прошлом году дети отдыхали только в тех местах, где проживают непосредственно.

Снова вернутся к работе палаточные лагеря, чью деятельность приостанавливали, однако в каждом регионе решение об их открытии предстоит принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Кроме того, этим летом учащиеся должны получить те возможности в рамках программы туристического кешбэка, которые им обещал президент. В ходе заседания наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей" он поручил расширить на весь год действие льгот для школьников и студентов и увеличить для них процент возврата. Михаил Мишустин вчера попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко детально проработать вопрос.

- Эта программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение два миллиарда рублей, - подчеркнул Михаил Мишустин. - И конечно, важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по стране.

Кабмин расширит программу туристического кешбэка для школьников и студентов

В ходе совещания премьер также сообщил об утверждении правил господдержки стартапов и небольших IT-компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 миллиарда рублей.

- Такая государственная поддержка предусмотрена для разработчиков электронных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием технологий искусственного интеллекта, - рассказал глава правительства. - Также гранты могут быть предоставлены на создание открытых библиотек - специальных бесплатных ресурсов, где будут размещаться программы на базе искусственного интеллекта. Чтобы каждый инженер смог воспользоваться ими для создания своего нового продукта.

Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Важными критериями успешного отбора станут новизна разработки и эффективность решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

- Мы продолжим формировать благоприятные условия для расширения сферы применения технологий искусственного интеллекта, - заверил Михаил Мишустин. - Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более пяти миллиардов рублей.

А до конца года самозанятые граждане получат возможность подавать заявку на льготный кредит через портал госуслуг. Речь о займах до одного миллиона рублей без обеспечения на срок до трех лет или от одного до пяти миллионов с обеспечением на срок до пяти лет. Ставка составляет 7,5 процента.

- Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств, - сказал глава кабмина. - Представители малого бизнеса так же просто смогут оформить там и льготную лизинговую поддержку. Это поможет им без лишних затрат расширить или модернизировать свое производство.

По словам Мишутина, также предполагается существенно расширить перечень госуслуг, которые можно будет получить на едином портале, в том числе выписку о наличии вклада в банке, которая необходима для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации.